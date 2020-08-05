عبر الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، عن تضامنه مع أسر ضحايا حادث أكادير، الذي خلف 12 وفاة، وإصابة آخرين في صفوف مسافرين، مقدما إليها تعازيه.
وقال عبد الحفيظ الدوزي، في برقية تعزيته، أمس الثلاثاء: “بقلوب يملؤها الحزن، والأسى تلقينا اليوم خبر حادثة السير المروّعة، التّي حدثت في منعرجات طابوگا على مستوى جماعة إمسوان”.
وأضاف الدوزي: “على إثر هذا المصاب الجلل، الذي حصد أرواحا عديدة؛ نتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا؛ راجين من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان؛ كما ندعوا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى، والمصابين”.
وتسبب حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، في الساعات الأولى من صباح أمس، على بعد 50 كيلومترا شمال أكادير، بنفوذ الجماعة الترابية إمسوان، والجماعة القروية تماري، في وفاة 12 شخصا، وتسجيل إصابات حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوزي يتضامن مع أسر ضحايا حادث أكادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.