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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرتفاع ضحايا إنفجار بيروت إلى 113 قتيلاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020
الخليج 365 - وكالات أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الانفجار الضخم، الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت وأحدث دمارا هائلا في العاصمة، إلى 113.
وأسفر الانفجار أيضا عن إصابة أكثر من 4 آلاف شخص بجروح، بحسب ما قال حسن لصحفيين، مشيرًا إلى وجود عشرات المفقودين.
وفي وقت سابق، أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن 2700 طن من مادة الامونيوم هي التي انفجرت في مرفأ بيروت، وكانت في طريقها إلى افريقيا.
وأكد اللواء إبراهيم انه “لا يمكننا استباق التحقيقات في ما خص انفجار بيروت اليوم الثلاثاء”.
وقال من موقع الانفجار، “نحن لا نقول ان انفجاراً ناجماً عن اشتعال مفرقعات وهذا كلام مثير للسخريّة بل هي مواد شديدة الانفجار”.
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