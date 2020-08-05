صحيفة إماراتية: قلوبنا مع لبنان لمواجهة تداعيات المصاب الجلل الذي شهدته بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

أبو ظبي - الخليج 365



قالت صحيفة خليجية، "قلوبنا مع لبنان والشعب اللبناني لمواجهة تداعيات المصاب الجلل الذي شهدته بيروت، وأسفر عن عشرات الضحايا وإصابة المئات".

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وأضافت صحيفة"الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، أن بيروت التي تعصف بها العديد من الأحداث، تعرضت لكارثة كبرى بانفجار هز المرفأ، وتسبب في أضرار طالت أكثر من نصف مبانيها.

وتابعت" لكن بانتظار اتضاح الأسباب التي أدت إلى هذه المصيبة، تتسابق القلوب والأيدي في دعوات التضامن مع لبنان وشعبه لتجاوز هذه المحنة.

وذكرت الصحيفة: "نقول مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": «تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة.. اللهم ارحم من انتقلوا إليك..اللهم الطف بأهلها..اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان» ..ونقول مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة، ونؤكد تضامننا معه.. ونسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويلطف بهم، وأن يرحم موتاهم، ويشفي جرحاهم..اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه»".

واختتمت الصحيفة بالقول: "تعازينا للشعب اللبناني الشقيق.. لأهلنا في لبنان نتعاطف ونتضامن، ونقف معهم في هذا المصاب الجلل، وندعو رب العالمين أن يخفف مصابهم، ويضمد جراحهم".