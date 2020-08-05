المركز السينمائي المغربي يمدد آجال تلقي طلبات دعم الأفلام

مدد المركز السينمائي المغربي آجال تقديم طلبات الدعم برسم الدورة الثانية من عام 2020، لفائدة شركات الإنتاج السينمائي، والسمعي البصري.

ويستمر الـ CCM في استقبال طلبات الدعم إلى غاية 17 غشت الجاري، بالنسبة إلى مشاريع الأفلام الروائية، والوثائقية ما قبل الإنتاج، و24 من الشهر ذاته بالنسبة إلى الأفلام الروائية، والوثائقية بعد الإنتاج، ومشاريع كتابة، وإعادة كتابة السيناريو.

ويمتد آجال إيداع طلبات دعم الأفلام الوثائقية حول الثقافة، والتاريخ، والمجال الصحراوي الحساني، قبل الإنتاج، إلى غاية 31 غشت الجاري.

وأعلن المركز، في مذكرة إخبارية، أن التمديد الجديد جاء بطلب من الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، ومراعاة لتبعات قرار السلطات العمومية، المتعلق بمنع التنقل من وإلى ثماني مدن.

و يتلقى المركز السينمائي المغربي طلبات الدعم من خلال المنصة الإلكترونية، المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للمركز.