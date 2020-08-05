الدوزي يتضامن مع أسر ضحايا حادث أكادير

عبر الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، عن تضامنه مع أسر ضحايا حادث أكادير، الذي خلف 12 وفاة، وإصابة آخرين في صفوف مسافرين، مقدما إليها تعازيه.

وقال عبد الحفيظ الدوزي، في برقية تعزيته، أمس الثلاثاء: “بقلوب يملؤها الحزن، والأسى تلقينا اليوم خبر حادثة السير المروّعة، التّي حدثت في منعرجات طابوگا على مستوى جماعة إمسوان”.

وأضاف الدوزي: “على إثر هذا المصاب الجلل، الذي حصد أرواحا عديدة؛ نتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا؛ راجين من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان؛ كما ندعوا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى، والمصابين”.

وتسبب حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، في الساعات الأولى من صباح أمس، على بعد 50 كيلومترا شمال أكادير، بنفوذ الجماعة الترابية إمسوان، والجماعة القروية تماري، في وفاة 12 شخصا، وتسجيل إصابات حرجة.