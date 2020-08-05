شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يبحث مع عون سُبل حشد الدعم لمُساندة لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم أن أبو الغيط تناول خلال الاتصال سُبل حشد الدعم لمُساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، كما عبّر عن اعتزامه زيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له.
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