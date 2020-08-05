شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يبحث مع عون سُبل حشد الدعم لمُساندة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا تفجيرات بيروت بالأمس، والإعراب عن دعم لبنان ومساندته في هذه المحنة.

وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم أن أبو الغيط تناول خلال الاتصال سُبل حشد الدعم لمُساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، كما عبّر عن اعتزامه زيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له.