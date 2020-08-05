شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: 113 قتيلا حتى الساعة والجرحى نحو 4 ألاف والان نبدء بالتفاصيل
وكان الانفجار، الذى وقع أمس الثلاثاء فى مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.
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