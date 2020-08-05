شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: 113 قتيلا حتى الساعة والجرحى نحو 4 ألاف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن إن عدد القتلى حتى الساعة بلغ 113 والجرحى نحو 4000، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية قبل قليل .

وكان الانفجار، الذى وقع أمس الثلاثاء فى مستودعات بميناء بيروت تضم مواد شديدة الانفجار، هو الأقوى منذ أعوام فى لبنان الذى يعانى بالفعل من أزمة اقتصادية وزيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا.