شكرا لقرائتكم خبر عن 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2834 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 137556 اصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 5094 , وتم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة, ما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 98442 حالة, فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 34020 , منهم 519 في العناية المركزة.

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