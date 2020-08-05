شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني : نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد فيه وقوف الأردن بكل إمكانياتها إلى جانب لبنان، واستعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت. وقدم العاهل الأردني خلال الاتصال تعازيه للرئيس اللبناني بضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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