شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يؤكد استعداد بلاده تقديم دعم عاجل لبيروت والان نبدء بالتفاصيل

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد خلاله دعم الولايات المتحدة للبنان واستعدادها لتقديم المساعدات العاجلة له. وأطلع رئيس الحكومة بومبيو على حجم الخسائر الأولية، مؤكداً أن "التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين".

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