شكرا لقرائتكم خبر عن وضع مسؤولي التخزين والأمن بمرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية والان نبدء بالتفاصيل
ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم.
وقالت مصاد وزارية إن الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الهائل الذي وقع بالميناء أمس الثلاثاء.
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