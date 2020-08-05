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وضع مسؤولي التخزين والأمن بمرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية

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وافق مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأربعاء على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.

ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم.

وقالت مصاد وزارية إن الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الهائل الذي وقع بالميناء أمس الثلاثاء.

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