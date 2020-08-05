شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تقلص ساعات الحظر السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
و قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء ، أنه اعتبارا من السبت المقبل ستقلص عُمان أيضا ساعات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة أسبوع بدلا من بين السابعة مساء والسادسة صباحا.
وسيظل الإغلاق الكامل ساريا على محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.
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