شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تقلص ساعات الحظر السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

ترفع سلطنة عُمان اعتبارا من يوم السبت قيود الانتقال بين المحافظات والتي كانت قد فرضتها في 25 يوليو للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى.

و قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء ، أنه اعتبارا من السبت المقبل ستقلص عُمان أيضا ساعات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة أسبوع بدلا من بين السابعة مساء والسادسة صباحا.

وسيظل الإغلاق الكامل ساريا على محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.