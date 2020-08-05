الولايات المتحدة.. إصابات كورونا اليومية تعود إلى أكثر من ألف

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء نحو 1.4 ألف وفاة وأكثر من 57 ألف إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 1399 وفاة، ما يتجاوز بشكل ملموس إحصاءات اليومية الماضيين (540 وفاة الاثنين و413 وفاة الأحد).
وسجلت في البلاد خلال يوم أمس، بموجب بيانات الجامعة، 57540 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 45368 إصابة الاثنين و47511 إصابة الأحد.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، حسب إحصاءات الجامعة، 4773775 منها 156874 حالة وفاة و1528979 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
وسجلت في البلاد خلال يوم أمس، بموجب بيانات الجامعة، 57540 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 45368 إصابة الاثنين و47511 إصابة الأحد.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، حسب إحصاءات الجامعة، 4773775 منها 156874 حالة وفاة و1528979 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
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