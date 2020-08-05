الصحة تكشف عن قرب إعلان التعليمات والإرشادات الصحية بشأن مراسم عاشوراء

أكدت وزارة الصحة، الاربعاء، تشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية، فيما كشفت عن قرب إعلان التعليمات والإرشادات الصحية بما يخص مراسم عاشوراء.



وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا في وزارة الصحة حازم الجميلي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تتوجه لزيادة الإجراءات القانونية، بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية سواء بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات"، مشيراً الى أن "الإجراءات الوقائية ستستمر بالحدية نفسها بسبب استمرار تصاعد أعداد الإصابات بنفس الوتيرة".

وأضاف أنه "خلال الأيام المقبلة سيعلن عن القرار المناسب حسب الموقف الوبائي، لذلك لا يوجد في الوقت الحالي رفع لحظر التجوال وعودة للحياة الطبيعية أو ما يسمى بالتعايش".

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وفيما يخص مراسم عاشوراء في ظل الوباء، أكد الجميلي أن "اللجنة الاستشارية العليا اتخذت التدابير اللازمة لغرض إكمال الدراسة وتقدميها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ القرار بشان مراسم عاشوراء، فضلا عن أخذ رسالة المرجع الديني الأعلى السيد علي السستاني فيما يخص التعامل بمراسم عاشوراء بنظر الاعتبار"، مبيناً أن "الوزارة ستعلن التعليمات والإرشادات الصحية بما يخص مراسم عاشوراء".