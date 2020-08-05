بعد تفجير بيروت.. تدابير احترازية من الكمارك العراقية

اعلنت مديرية الكمارك العامة، الاربعاء، عن اتخاذها تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزن ونقل المواد الكيماوية والمواد الخطرة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجهنا اليوم، كافة مراكزها الكمركية البرية والبحرية والجوية، بالأسراع بجرد الحاويات المحملة بالمواد الكيمياوية والمواد الخطرة التي لم يتم تخليصها من حوزة الكمارك، وبيان اسباب عدم انجاز معاملاتها من قبل الوزارات العائدة لها هذه المواد".
وأكدت الهيئة "حرصها على المتابعة المستمرة لهذا الملف المهم من خلال توجيه مديرياتها على العمل وفق ضوابط استيراد ونقل وتخزين المواد الكيماوية والخطرة الصادرة من الجهات ذات الاختصاص".
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