العراق يوافق على المشاركة في بطولة إيران الدولية الودية لكرة الصالات

2020-08-05 | 16:54
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أعلنت الهيأة التطبيعية عن موافقتها الرسمية على مشاركة منتخبنا الوطني لكرة الصالات في البطولة الدولية الودية التي تستضيفها إيران منتصف شهر ايلول المقبل، بمشاركة منتخبات الكويت بيلاروسيا وأذربيجان إلى جانب الدولة المستضيفة والعراق.
وتلقت الهيأة التطبيعية دعوة رسمية من الاتحاد الإيراني للمشاركة في البطولة للفترة من الرابع عشر ولغاية العشرين من الشهر المقبل.
وجاءت موافقة التطبيعية لكون البطولة ستنعكس بالإيجاب على المنتخب العراقي تحضيراً لقادم الاستحقاقات، نظراً للاحتكاك مع منتخبات لها تاريخ حافل في المناسبات الدولية لكرة الصالات.
وستكون البطولة الودية هي البطولة الاولى التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للصالات بعد جائحة فيروس كورونا .
وجاءت موافقة التطبيعية لكون البطولة ستنعكس بالإيجاب على المنتخب العراقي تحضيراً لقادم الاستحقاقات، نظراً للاحتكاك مع منتخبات لها تاريخ حافل في المناسبات الدولية لكرة الصالات.
وستكون البطولة الودية هي البطولة الاولى التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للصالات بعد جائحة فيروس كورونا .
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