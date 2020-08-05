العراق يوافق على المشاركة في بطولة إيران الدولية الودية لكرة الصالات

وتلقت الهيأة التطبيعية دعوة رسمية من الاتحاد الإيراني للمشاركة في البطولة للفترة من الرابع عشر ولغاية العشرين من الشهر المقبل.

وجاءت موافقة التطبيعية لكون البطولة ستنعكس بالإيجاب على المنتخب العراقي تحضيراً لقادم الاستحقاقات، نظراً للاحتكاك مع منتخبات لها تاريخ حافل في المناسبات الدولية لكرة الصالات.

