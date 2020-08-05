صحة الرصافة: الاصابات بكورونا الـ314 التي سجلت اليوم من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هذه الاصابات موزعة كالاتي:

64 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع البلديات الثاني 8 حالات قطاع الصدر 30 حالة



قطاع البلديات الاول 16 حالة قطاع البلديات الاول 16 حالة قطاع المدائن 10 حالات 250 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية مدينة الصدر 87 حالة محلة 555, 521, 513, 539, 537, 552, 549, 550, 553, 541, 530, 573, 575, 587, 544, قطاعات 54, 37, 43, 32, 77, الجوادر, الاورفلي الزعفرانية 21 حالة محلة 954, 964, 950, 957. 966, 961, 953, 952, 950, 994, 965, التجاوزات محافظة الديوانية حالة واحدة محافظة ذي قار حالة واحدة حي التضحية



محافظة البصرة حالة واحدة ابو الخصيب محافظة البصرة حالة واحدة ابو الخصيب شارع فلسطين 6 حالات محلة 505, 508, 504, حي الزهراء حالة واحدة محلة 768 المشتل 3 حالات محلة 751, 729, شارع المدارس الحسينية 7 حالات محلة 225, 222, 216, السكلات حي البتول حالة واحدة الكرادة 6 حالات محلة 907, 927, 906 البلديات 3 حالات محلة 728, 758, القاهرة حالة واحدة محلة 309 الصليخ حالة واحدة محلة 324 الشعب 25 حالة محلة 317, 337, 357, 315, 329, 325, حي اور, البنوك, الزراعي, حي البساتين الشماعية حالتين محلة 758 الفضل حالة واحدة محلة 119 باب الشيخ حالة واحدة محلة 113 بغداد الجديدة حالة واحدة جسر ديالى 9 حالات شارع 60 و الزراعي وقرية الاحسان الكرخ الدورة 3 حالات محلة 858, الزراعي الاعظمية 13 حالة محلة 320, 316, قرب جامع العساف Advertisements الفضيلية حالة واحدة قرب المستوصف الكرخ البياع 3 حالات محلة 869 العبيدي 6 حالات محلة 762, 756, 737 الرشاد حالة واحدة محلة 758 الراشدية حالة واحدة الكرخ حي الجامعة حالة واحدة محلة 635 الكرخ اليرموك حالة واحدة محلة 618 حي الخليح حالتين محلة 725, 713 الكرخ شارع السلام حالة واحدة محلة 438 الكريعات حالتين محلة 334, 334 المدائن حالتين قرب المركز الامين 8 حالات محلة 735, 747, 728, 741, النهروان 4 حالات اسواق المدينة, وحي الصدرين, والزراعي سبع قصور حالة واحدة زيونة 8 حالات محلة 718, 710, 719, 702, الكرخ الدولعي حالة واحدة محلة 436 الكرخ العامرية حالة واحدة الكرخ حي الخضراء حالة واحدة محلة 629 الكرخ الحرية 4 حالات محلة 428, حي الربيع حالة واحدة محلة 336 الكرخ السيدية 3 حالات محلة 823, 839 الكرخ الغزالية حالة واحدة محلة 6537 الكرخ القادسية حالة واحدة محلة 602

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج، فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 19820 توفي منهم 1005 للاسف فيما اكتسب الشفاء 15950 ومتبقي قيد العلاج 2865".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة: الاصابات بكورونا الـ314 التي سجلت اليوم من هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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