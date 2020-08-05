بـ"مساعدات" ونقل الجرحى.. تونس تداوي جراح بيروت

أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن رئيس البلاد قيس سعيد أمر بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات إلى لبنان وجلب 100 جريح للعلاج في بلاده إثر الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان: "أمر رئيس البلاد بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة عشرات الأبرياء وأسفر عن إصابة آلاف المواطنين".

كما أمر بإرسال وفد يضم أطقم طبية وصحية فضلا عن جلب 100 جريح من المصابين جراء الانفجار، ستتكفل تونس برعايتهم وسيقع علاجهم بكل من المستشفى العسكري بالعاصمة وبباقي المستشفيات في البلاد.

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وتم اتخاذ هذه الإجراءات إثر اجتماع جمع الرئيس التونسي بوزير الدفاع عماد الحزقي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو.

ووجه الرئيس التونسي، أمس الثلاثاء، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، برقية تعزية وتضامن وأعرب عن "مؤازرة تونس وتضامنها التام مع لبنان الشقيق

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الانفجار الضخم ألحق أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.

وقدرت السلطات اللبنانية الأضرار المادية ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، فيما تم تشريد مئات الآلاف من الأشخاص بعد تضرر نصف العاصمة.