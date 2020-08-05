السفارة المصرية في لبنان تعلن وفاة ثالث مصري في حادث انفجار مرفأ بيروت

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان، عن وفاة ثالث مصري في حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أمس.
ونعت السفارة المصرية في لبنان، المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل (مركز سمنود محافظة الغربية)، الذي كان مفقودا، مؤكدة أن تم تبليغ السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت.
وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.
كان مسئولون لبنانيون، في مقدمتهم رئيس الحكومة حسان دياب، قد أعلنوا أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أن شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار تقدر بـ2750 طنا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع بميناء بيروت البحري، هي السبب في الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء وتضررت على أثره العاصمة برمتها.
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