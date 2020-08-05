7 قتلى و5 جرحى في حادث تحطم سيارة مهاجرين شمال اليونان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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سالونيكي: قتل سبعة رجال معظمهم من المهاجرين غير القانونيين وجرح خمسة آخرون صباح الأربعاء في حادث سير تعرضت له مركبة مهربين في شمال اليونان.

وتفيد المعطيات الأولى للتحقيق أن الضحايا كانوا على متن مركبة سُرقت من تيسالونيكي "وعلى صلة بتهريب مهاجرين غير قانونيين"، حسب بيان لشرطة ألكسندروبولوس حيث وقع الحادث.

ويبدو أن المهاجرين الذين لم تكشف جنسيتهم عبروا الثلاثاء نهر إيفروس الذي يشكل الحدود البرية مع تركيا، بشمال شرق اليونان قبل أن يتكفل بهم مهرب أو أكثر.

لكن فجر الأربعاء اصطدمت مركبتهم بعمود اسمنتي في منطقة أشغال على طريق سريع بالقرب من الكسندروبولوس، ثم انقلبت حسب المصدر نفسه.

وفتح تحقيق أولي.