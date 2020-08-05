محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (رويترز):

أسفر انفجار ضخم هز منطقة وسط بيروت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة قرابة 4000، كما تسبب في موجات صدمة قوية أدت لتهشم النوافذ وانهيار الشرفات.

سيارة إسعاف وسط الدمار الناجم عن انفجار وقع يوم الثلاثاء في مستودعات بميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة في صورة التقطت يوم الأربعاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

كان مسرح الانفجار في منطقة الميناء يوم الثلاثاء، وقال وزير الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها وتخزينها هناك منذ سنوات.

وقال رئيس الوزراء والرئاسة يوم الثلاثاء إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.

*وفيما يلي تسلسل زمني للانفجارات في لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير شباط 2005 بشاحنة ملغومة في بيروت.

*24 يناير 2018: انفجرت قنبلة في مدينة صيدا اللبنانية، مما أدى إلى إصابة عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتدمير سيارته.

*12 يونيو 2016: انفجرت قنبلة أمام مقر بنك بلوم اللبناني في وسط بيروت، متسببة في وقوع أضرار لكن دون سقوط قتلى، حسبما قال وزير الداخلية.

*12 نوفمبر 2015: لاقى 43 شخصا على الأقل حتفهم وأُصيب أكثر من 240 في تفجيرين انتحاريين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما بمنطقة سكنية مزدحمة في الضواحي الجنوبية لبيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله الشيعية.

*2 يناير 2014: أسفر انفجار سيارة ملغومة عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في معقل حزب الله بجنوب بيروت، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات دموية على أهداف شيعية وسنية في لبنان.

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*24 يونيو 2014: قُتل ضابط أمن عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني في بيروت.

*27 ديسمبر 2013: قُتل الوزير اللبناني السابق محمد شطح، الذي كان مناهضا للرئيس السوري بشار الأسد، في انفجار ضخم بالعاصمة بيروت، ووجه أحد حلفائه السياسيين الاتهام لجماعة حزب الله الشيعية.

*19 نوفمبر 2013: هز تفجيران انتحاريان مجمع السفارة الإيرانية في لبنان مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا بينهم الملحق الثقافي الإيراني.

*15 أغسطس 2013: لاقى 20 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 212 بجروح عندما انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من معقل لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

*9 يوليو 2013: هز انفجار ضخم بسيارة مملوءة بالمتفجرات معقلا في بيروت لجماعة حزب الله التي تقاتل إلى جانب الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، مما أدى إلى إصابة 53 شخصا بجروح.

*19 أكتوبر 2012: أسفر انفجار سيارة ملغومة في بيروت عن مقتل مسؤول أمني لبناني كبير وضعت تحقيقاته في اغتيال الحريري عام 2005 سوريا وحزب الله في دائرة الاشتباه.

*25 يناير 2008: أودى انفجار سيارة مملوءة بالمتفجرات بحياة ضابط في مخابرات الشرطة كان مشاركا في التحقيق في الاغتيالات في لبنان، وذلك في هجوم على ضاحية مسيحية ببيروت.

*12 أكتوبر 2007: أسفر انفجار ما يشتبه في أنها سيارة ملغومة قرب بيروت عن مقتل ضابط كبير في الجيش كان بين المرشحين الأوفر حظا لتولي قيادته.

*13 يونيو 2007: قُتل النائب المناهض لسوريا وليد عيدو وخمسة آخرون في انفجار سيارة ملغومة بالقرب من ناد على الشاطئ في بيروت.