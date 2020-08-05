"جمر تحت الرماد".. هل تنبأ الفلكي اللبناني ميشال حايك بانفجار بيروت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

على مدى الساعات القليلة الماضية التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت، تداول رواد التواصل الاجتماع مقطع فيديو للفلكي اللبناني ميشال حايك يتحدّث عن المرفأ المنكوب في توقعاته لعام 2020.

ويظهر في المقطع الذي يوثّق جانبًا من توقعات حايك، في لقاء مع قناة "إم تي في" اللبنانية مطلع العام الجاري، وهو يقول: "جمر تحت رماد وأم المعارك بمرفأ بيروت"، فيما ربطه بعض المعلقين بأنه كان يتنبأ بالانفجار الذي خلّف ما لا يقل عن 113 قتيلًا ونحو 4 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبرز اسم الفلكي اللبناني بعد حادث مأساوي أو كارثة.

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ففي العام الماضي، برز اسم حايك مع توقعاته للاحتجاجات الحاشدة التي شهدها لبنان، ومقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قُتل في سبتمبر 2019.

كان الحايك الذي يطلق توقعاته سنويًا عبر قناة "إم تي في" اللبنانية، قال وقتذاك: "ستصبح السعودية حديث الناس... بقوة يتردد اسم عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك".

وفي مارس الماضي، وفي خِضم أزمة وباء فيروس كورونا المُستجد، عاد اسم الحايك ليتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي من الجديد، مع إعادة تداول جزء من المقطع الذي حمل توقعاته لعام 2020، والذي قال خلاله إن فيروسًا سيضرب العالم وسوف يذكرنا بفيروس الخنازير وجنون البقر وغيره.

كما تنبأ بـ"أمر طارئ يُبعد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن مكتبه لفترة محدودة"، وهو ما حدث بالفعل قبل 5 أشهر؛ إذ عزل نفسه ذاتيا بعد ظهور أعراض كورونا على زوجته، وقرر العمل من منزله كإجراء وقائي.