بيروت / إندلاع حريقٍ جديد بمكان الإنفجار

قالت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مراسلها، إنّ حريقا إندلع صباح اليوم، الأربعاء 5 أوت 2020، مجددا في مكان الإنفجار الذي جدّ أمس بمرفأ بيروت.

وذكرت أن الحريق تحت السيطرة و"عناصر الدفاع المدني يعملون على إخماده والجيش ضرب طوقا أمنيا بمحيط المرفأ"

جدير بالذكر أن إنفجارا ضخما جد أمس بمرفأ بيروت خلّف إلى حد اللحظة 100 ضحية وأكثر من 4000 جريح.