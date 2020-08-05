صور / الرئيس اللبناني يقوم بزيارةٍ تفقديّة إلى موقع الإنفجار

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تفقد رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون موقع الإنفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.
ورافق الرئيس عون قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، وعدد من ضباط الجيش.
من جهته، أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة أن "75 سيارة إسعاف تدخلت لإجلاء المصابين أمس، والكارثة غير مسبوقة وكبيرة جدا، وهناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".
وأوضح أنه "تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني الذي يتم في هذه الأثناء فهو لمنطقة المرفأ"، مؤكدا أن "القاعدة البحرية للجيش نسقت معنا عندما سحبنا 11 إصابة من اليونيفيل كانوا على متن سفينة عبر طرادات بحرية".
المصدر: روسيا اليوم
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