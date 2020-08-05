مقتل وإصابة 44 مدنيًا على يد الحوثيين في اليمن

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مقتل وإصابة 44 مدنيا بينهم نساء وأطفال، على يد الحوثيين، خلال الشهرين الماضيين، في محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.
في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - "أن 44 مدنيا بينهم 17 طفلا وامرأة قتلوا وأصيبوا، خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري بوسائل قتل حوثية مختلفة".
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة -
وأضاف أن حوادث القتل تنوعت ما بين العبوات الناسفة والألغام والصواريخ الحرارية وأعمال القنص في مديريتي التحيتا وحيس جنوبي الحديدة.
وذكر أن أعمال القتل والاستهداف بالصواريخ الحرارية دفعت سكان بعض القرى إلى النزوح وترك منازلهم، خاصة سكان قرى "بني الجناني الجروبة" بمديرية التحيتا.
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