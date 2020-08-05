رئيس كوريا الجنوبية يُعزي نظيره اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

قدم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، خالص التعازي والمواساة للبنان في ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيته العديد من القتلى وآلاف الجرحى.
"لا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي الشديد إزاء الأخبار التي تفيد بسقوط عدد كبير من الضحايا في الانفجار في بيروت".
وقال مون في رسالة موجهة إلى نظيره اللبناني ميشال عون نشرت على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي:
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي في رسالته "أدعو بالراحة لجميع أرواح ضحايا الحادث، وأود أن أعرب عنأصدق التعازي للعائلات التي فقدت أحبائها وتعرضت لحالة صدمة كبيرة".
وأعرب مون عن أمله في أن يتم إصلاح الأضرار الناجمة عن الانفجار في بيروت بأسرع وقت ممكن، وأن يتمكن الشعب اللبناني من التعافي من الصدمة والحزن واستعادة الهدوء.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني اليوم في بيان له أن الانفجار في بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف.
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