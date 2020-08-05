السعودية تُسجل 1389 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1389 إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، و1626 حالة شفاء من الفيروس. كما كشفت الوزارة في إيجازها اليومي عن 35 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وذكرت أن إجمالي عدد الحالات المتعافية من 35 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وذكرت أن إجمالي عدد الحالات المتعافية من كورونا بلغت 243,688 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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