بسبب انفجار بيروت.. مجلس الوزراء اللبناني يعلن حالة الطوارئ

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وقال موقع "النشرة" إن مجلس الوزراء أقر إعلان ​حالة الطوارئ من​ دون اعتراض من أي من الوزراء.

وأفادت مصادر في بيروت، إن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين

في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن

إلى 115.

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد أن "هناك أكثر من 4000 جريح حتى الآن".

وعرضت قناة "العربية" اليوم الأربعاء، فيديو جديد من زواية قريبة يرصد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت، الثلاثاء، أن الانفجار الذي أسفر عن عشرات القتلى وآلاف المصابين في مرفأ بيروت، ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.