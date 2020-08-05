سيئول تطور أقمار صناعية صغيرة جدا لمراقبة جارتها الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تطوير أقمار صناعية صغيرة جدا لمراقبة الأنشطة العسكرية لجارتها الشمالية بشكل أفضل وفي أى وقت، بغض النظر عن حالة الطقس.
وكشفت وكالة أبحاث حكومية أن الأقمار الصناعية الصغيرة المزودة بتقنية رادار الفتحة التركيبية (SAR) ستسمح لكوريا الجنوبية بمراقبة الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية في الوقت الحقيقي تقريبا، وفقا لوكالة تطوير الدفاع (ADD).
وعند استخدام 32 وحدة من هذه الأقمار الصناعية في وقت واحد، سيتمكن الجيش الكوري الجنوبي من مراقبة الشمال كل 30 دقيقةليلا ونهارا.
والبحث الذي تم إطلاقه في ديسمبر، هو الآن في مرحلة التصميم الأولي ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2023.
وكان مشروع التطوير هذا واحدا من سلسلة من المشاريع البحثية الجارية حاليا والتي كشفت عنها الوكالة لوسائل الإعلام في مركز اختبار أنظمة الدفاع في بلدة "نيه أن"، على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب سيئول، يوم الاثنين قبل الذكرى السنويةالخمسين لتأسيسها.
وفي الشهر الماضي، زار الرئيس مون جيه-إن مقر الوكالة في مدينة "دايجون"، على بعد 160 كيلومترا جنوب سيئول، وأعرب عن امتنانه لمساهمتها في البحوث الخاصة بفيروس كورونا بناء على خبرتها البحثية في مجال الكيمياء الحيوية.
ومع الغواصات المسيرة، سيتمكن الجيش من جمع المعلومات بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين دون إرسال بحارة إلى المنطقة عالية الخطورة، وفقا للوكالة.
وقامت الوكالة أيضا بتطوير سلسلة "هيونمو" من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وصاروخ "هيسونغ" المضاد للسفن، وصاروخ "تشونغونغ" أرض - جو، وهاوتزر "كي 9" ذاتي الدفع، ودبابة القتال "كي 2" وغيرها من الأسلحة ويتم تصدير بعضها.
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