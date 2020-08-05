وزيرخارجية بلجيكا يُؤكد استعداد بلاده لتقديم مساعدات إلى لبنان

أكد وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتقديم مساعدات متعددة المسارات للبنان، ومنها استقبال المصابين بالحروق في مستشفيات متخصصة.
كل ما يمكن من المساعدات، وقال "إن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوضع مأساوي هناك وأن الأمر يحتاج لعدة أسابيع للعودة إلى الحياة الطبيعية".
وشدد وزير الخارجية البلجيكي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- على استعداد بلاده لتقديم
كانت السلطات اللبنانية قد تقدمت بطلبمساعدة إلى بلجيكا وكذلك للاتحاد الأوروبي، وبهذا الصدد قال وزير الخارجية البلجيكي "سنعقد اليوم اجتماعًا على مستوى الاتحاد لتنسيق المساعدات".
وأجرى جوفان -في وقت سابق اليوم- اتصالات مع السلطات اللبنانية في محاولة لمعرفة الاحتياجات والمساعدات المطلوبة من بلاده، وقال "نريد أن نعرف كيف وأين ستكون مساعداتنا فعالة ومفيدة".
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