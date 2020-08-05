السنغال تُسجل 106 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السنغالية، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و538 حالة.
فحصًا، وتعافي 68 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 آلاف و988 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا للإذاعة السنغالية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 1241
وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 218 شخصًا،كما أن هناك 3 آلاف و331 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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