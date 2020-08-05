بعد تعرضها لانفجار عنيف.. بيروت في قلوبنا

بيروت في قلوبنا هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد الإنفجار الذى استهدف المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، والذي أدي إلى مقتل 78 قتيل وإصابة قرابة أربعة آلاف شخص، في انفجار يشبة قنبلة هيروشيما وناجازاكى فى نهاية الحرب العالمية الثانية فى 1945.

وتسبب الانفجار الشديد فى تضرر نصف مباني مدينة بيروت، وتحطم وتهشم النوافذ نتيجة.

اقرأ أيضًا..محافظ بيروت يفجر مفاجأة بشأن انفجار بيروت

وتداول مغردون صورًا لحجم الدمار الذى طال مباني وشوارع مدنية بيروت بسبب انفجار المرفأ.

Advertisements

وقال آخرون، قلوبنا مع لبنان وأهلها الطيبين خلال هذه المحنة التي يمر بها، سائلين الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين، وأن يعود لبنان سليماً معافى، وأن تستعيد بيروت جمالها وبهاءها قِبلة للأمل والنور والثقافة

والحياة.

وأضاف نشطاء، أن فرنسا وأمريكا وقطر وتركيا، وعدت بمساعدات، لكن المملكة العربية السعودية كانت متواجدة ميدانيا لمساعدة اللبنانيين منذ سقوط أول مصاب.

ونشر البعض صور للفرق الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى وفرق متخصصة لمواكبة الإجلاء الطبي وتقديم الخدمات الطبية

وكان مروان عبود، محافظ بيروت، قد أكد أن الضرر الناتج عن انفجار المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت، طال نحو نصف المدينة وشرد نحو 300 ألف شخص، مشيرًا إلى أن التكلفة تتخطي 3 مليارات دولار.