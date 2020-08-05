أمن سلا يشهر السلاح لتوقيف عشريني هاجم وأصاب مفتش شرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصرها أشهرت السلاح لتوقيف أحد الأشخاص، الذي تسبب في إلحاق ضرر بسيارات في مدينة سلا، قبل أن يقاوم عناصر الشرطة.

وذكر بلاغ للمديرية أن عناصر فرقة مكافحة العصابات في الأمن الإقليمي في مدينة سلا، اضطرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى إشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، كان في حالة اندفاع قوي، وعرض المواطنين، وعناصر الشرطة لتهديد جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ المديرية أن المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة، أقدم على إحداث الفوضی، وإلحاق خسائر مادية بسيارة مستوقفة في الشارع العام في مدينة سلا الجديدة، ما استدعی تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال سلاحين أبيضين، أصيب على إثرها مفتش شرطة بجروح، وهو ما اضطرهم لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السكينين المستعملين في هذا الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوية إليه.