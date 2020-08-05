فاجعة بيروت.. تهمة “التقواس” تلاحق حسين الجسمي من جديد

أصبح الفنان حسين الجسمي، ليلة أمس الثلاثاء، “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب صدفة غريبة حدثت معه، إذ عبر، قبل يومين من فاجعة بيروت، عن حبه للبنان، الشيء الذي جعل نشطاء يتوقعون حدوث كارثة فيها، ساخرين من فاله السيء.

وغرد حسين الجسمي، يوم السبت الماضي: “سأظل أحب لبنان إلى نهاية الدنيا”، إذ انطلقت في ذلك اليوم التعاليق الساخرة، والتي توقعت حدوث مكروه للبنان، بسبب الفال السيء، الذي أصبح لصيقا به.

وبعد يومين فقط، عاد النشطاء للتغريدة نفسها، وعلقوا عليها بسخرية تارة، وباستغراب تارة أخرى، بعد حدوث انفجار في مرفأ بيروت، خلف مئات القتلى، والجرحى، وأعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة “مدينة منكوبة” كما أعلن الحداد على ضحايا الانفجار.

وسبق أن عاش الجمهور نفس الواقعة مع الجسمي سابقا، حيث غنى لباريس “نفح باريس” قبل انفجارات العاصمة الفرنسية، كما غنى لليبيا في نفس عام اندلاع أحداث الحراك، كما قدم أغنية بعنوان يا أمي، ثم توفيت والدته في نفس السنة، وغنى عن الحج سنة 2015، أغنية بعنوان لما بقينا في الحرم، وهو نفس الموسم الذي سقطت فيه رافعة، وتدافع الحجاج، وشهدت الواقعة وفيات.