تأجيل مبارة المغرب التطواني والرجاء البيضاوي بسبب فيروس “كورونا”

علم “اليوم 24” أن السلطات المحلية في مدينة تطوان قررت، رسميا، اليوم الأربعاء، منع إقامة مباراة المغرب التطواني، والرجاء البيضاوي برسم الجولة 19 من الدوري الاحترافي المغربي.

وكانت التحاليل المخبرية لفريق المغرب التطواني، التي خضع لها لاعبو، وأطر تقنية، وطبية، وإدارية، وإعلامية في النادي، أول أمس الاثنين، أكدت تسجيل حالتين إيجابيتين في صفوف اللاعبين.

وأكدت إدارة المغرب التطواني، في بلاغ لها، على موقعها الرسمي، أنها راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإخبارها بوضعية الفريق، للأخذ بعين الاعتبار إستعداد الفريق على مواجهة الرجاء.

وكانت االسلطات المحلية قد قررت في وقت سابق توقيف مباراة وداد تمارة، والنادي القنيطري ضمن منافسات البطولة الاحترافية المغربية، بسبب ثبوت إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.