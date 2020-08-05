العصبة الاحترافية تقرر استكمال الوقت المتبقي من لقاء وداد تمارة و”الكاك”

يستقبل فريق وداد تمارة النادي القنيطري، مساء اليوم الأربعاء، برسم الجولة 23 من الدرجة الثانية الاحترافية لاستئناف الوقت المتبقي من المباراة، التي توقفت بسبب تدخل السلطات، بعد التأكد من إصابة لاعبين في النادي القنيطري بفيروس كورونا.

وكشفت العصبة الاحترافية، في بلاغ لها، أن المباراة ستلعب، مساء اليوم، بداية من الساعة الخامسة فوق أرضية الملعب البلدي في مدينة تمارة، وستنطلق بداية من الدقيقة 16، مع تقدم الفريق المحلي بهدف دون مقابل، والحفاظ على اللاعبين، الذين تم تسجيلهم في ورقة المباراة، يوم الأربعاء الماضي، إذ هم من سيكون بإمكانهم خوض بقية دقائق المباراة.

وكانت إدارة وداد تمارة قد أصدرت بلاغا تطالب فيه باحتساب نقاط المباراة لصالحها، محملة مسؤولية توقيفها كاملة لإدارة النادي القنيطري.

وتجدر الأشارة ألى أن مباراة الفريقين التماري، والقنيطري قد توقفت في الدقيقة 16، حينما كان الفريق التماري متقدما بهدف دون مقابل، بعد تدخل السلطات المحلية بتمارة نتيجة تأكد إصابة لاعبين من الفريق القنيطري بفيروس “كورونا”، على الرغم من عدم حضورهما، وذلك من خلال التحاليل المخبرية، التي يخضع لها جميع اللاعبين قبل انطلاق المباريات، تطبيقا للبروتوكول الصحي لمنع تفشي الجائحة في الأوساط الكروية.