مصرع 3 أشخاص في حادث سير مروع ضواحي برشيد

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث سير خطير، اليوم الأربعاء، في طريق بومعيزة، نواحي مدينة برشيد، فيما تسبب الحادث في إصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية، فإن انقلاب سيارة خاصة تسبب في مصرع فتاتين، وشاب فيما تم نقل شخص آخر، في حالة خطيرة إلى قسم المتسعجلات في المستشفى المحلي في برشيد قصد تلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول ظروف، وملابسات الحادث.

وتم إيداع جثة الضحايا في مستودع الأموات في المستشفى المذكور قصد إخضاعها لتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.