تعرض فنانون، ومشاهير لبنانيون كثر لضرر مادي، وجسماني، نتيجة انفجار مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، الذي ألحق ضمارا بالمنطقة المحيطة بالمكان، وحول العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة.
ضرر في منازل نجوم
نجت الفنانة، هيفاء وهبي، من الكارثة، وتعرضت مرافقتها المنزلية لإصابات بالغة على مستوى العين، والرأس، نقلت على إثرها إلى المستشفى، بينما كانت غائبة عن بيتها، الذي يوجد قريبا من مكان الحادث، وتضرر كثيرا.
وتضرر، أيضا، منزل الفنان اللبناني، راغب علامة، بشكل كبير، إذ تحولت نوافذه، وكل أثاثه إلى حطام، ولحسن حظ راغب أنه لم يكن، وعائلته موجودان فيه.
منزل الفنانة اللبنانية، إليسا، بدوره تضرر بشكل كبير، إذ نشرت صوره، وكتبت: ”نفدت بالحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين يرجعلنا بيروت؟ بيتي جنب الانفجار نحنا كلنا بخير وقدر الله وماشاء فعل”.
إصابات في صفوف مشاهير
نقلت الفنانة، نادين نجيم، إلى أحد مستشفيات بيروت بعد إصابتها بالانفجار، وخضعت لعملية جراحية لساعات، علما أن بيتها قريب جدا من مكان الانفجار.
الإعلامية ريما نجيم كشفت قي تغريدة عبر “تويتر”: “لكل من يسأل عن نادين نسيب نجيم، ويريد الاطمئنان عليها أعتذر منكم .. نادين تأذّت بالانفجار، وخضعت لعملية جراحية طويلة، استمرّت 6 ساعات وهي، حالياً، أفضل, والأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريباً ستحكي معكم”.
وتعرضت داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني، رامي عياش، لجروح طفيفة في وجهها، وجرح غائر في ذراعها، وظهرت في مقطع فيديو من المستشفى، حيث نقلت لتلقي الاسعافات الأولية.
وهز انفجار في مرفأ بيروت العاصمة اللبنانية، وأسفر عن سقوط أكثر من 70 قتيلا، و2500 مصاب، وتهشم واجهات منازل، وتدمير سيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار بيروت.. منازل النجوم تتضرر ومنهم من نقل إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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