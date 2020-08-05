وفاة جديدة بفيروس كورونا في الخليل لتصل الوفيات لـ92

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة لمواطن (83 عامًا) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك وفقًا لنتائج 2936 فحصًا مخبريًا.

وارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 92.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريح صحافي، إن "الإصابات الجديدة، توزّعت في 9 محافظات، وهي؛ الخليل 158 إصابة، نابلس 20، أريحا والأغوار 21، بيت لحم 4، قلقيلية 5، جنين 14، رام الله والبيرة 25، طولكرم 2، محافظة القدس 104، بينها 58 داخل مدينة القدس".

وأشارت الكيلة إلى أن "3 من الوفيات المسجلة كانت في محافظة الخليل، وحالة وفاة في محافظة أريحا والأغوار، وتراوحت أعمارها بين 57- 70 عاما".

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وتابعت أن "حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 32، سلفيت 4، قلقيلية 9، أريحا والأغوار 114، طولكرم 7، جنين 14، طوباس 19، موضحة أن نسبة التعافي استقرت عند 48%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.5%، ونسبة الوفيات 0.5%".

وقالت إن "نسب الشفاء في 8 محافظات إضافة إلى قطاع غزة تجاوزت الـ50%، حيث سجلت محافظة رام الله والبيرة نسبة شفاء 54.1%، بيت لحم 67.7%، الخليل 50.5%، قلقيلية 61.3%، نابلس 53.6%، طولكرم 50%، سلفيت 73.5%، طوباس 69.2%، قطاع غزة 89.7%، جنين 38.3%، أريحا والأغوار 28.6%، محافظة القدس 39.49%".

وأوضحت الكيلة أن "13 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس".