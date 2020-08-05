تمديد اعتقال 3 مشتبهين من جديدة المكر بالاعتداء على امرأة وابنتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت النيابة العامة في البلاد، اليوم الأربعاء، عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص من جديدة المكر، وذلك للاشتباه فيهم بالاعتداء على امرأة وابنتها.

ونسبت النيابة للأشخاص الثلاثة الاعتداء على المرأة وابنتها بغاز مسيل للدموع، وسرقة سيارتهما تحت التهديدات بالسلاح، قبل نحو شهر في منطقة الضفة الغربية.

ومددت المحكمة العسكرية في سالم فترة اعتقال الثلاثة لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

هذا، ولم تكشف النيابة تفاصيل أخرى حول الاعتداء وأسبابه على المرأة وابنتها.