ماذا قال زيدان للاعبيه قبل مواجهة السيتي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، حذر لاعبيه قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على السيتي، مساء الجمعة، بملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين في تلك المباراة، من أجل العبور لربع النهائي، علمًا بأنه خسر لقاء الذهاب على ملعبه سانتياغو برنابيو بنتيجة (2-1).

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فقد تحدث زيدان بكل بجدية مع لاعبيه، وقال لهم "عليكم نسيان ما قلته لكم في الدوري، هذا لن ينفعنا الآن، يجب ألا ننهار إذا استقبلنا أي هدف، يجب أن نقاتل حتى الثانية الأخيرة".

وأشار التقرير، إلى أن كلمات زيدان للاعبيه خلال مسابقة الليغا، كانت تتمثل في ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك لتحقيق النجاح، أما في دوري الأبطال فالتعادل لن يُجدي.