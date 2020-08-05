الثقافة العربية تمدد معرض الكتاب السنوي لغاية السبت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت جمعيّة الثقافة العربية معرض الكتاب السنوي، في مدينة حيفا، لغاية 9 آب/ أغسطس، ابتداءً من العاشرة صباحًا حتّى الساعة التاسعة مساءً.

ويشار إلى أن المعرض يقام في مبنى الجمعيّة في حيفا بشارع المخلّص (يود لاميد بيريتس) 14؛ وطالبت الجمعية الزائرين بالالتزام بتعليمات وزارة الصّحّة بقياس حرارة زائريه، والتزامهم بارتداء كمامة للوجه.

زوار المعرض

وأصدرت الجمعية، بيانًا، قالت فيه إن "الجمعية تمدد المعرض مجدّدًا، بعد تمديده يومين إضافيّين الأسبوع الماضي، نظرًا للطّلبات المستمرّة بفتحه خلال نهاية الأسبوع بعد إغلاقه خلال نهايتي الأسبوعين الماضيين، وفقًا لتقييدات وزارة الصّحة وخلال أيّام عيد الأضحى المبارك، وفي ظلّ الإقبال الكبير على المعرض".

وأضاف البيان: "ويحوي المعرض آلاف الكتب العربيّة الصادرة في فلسطين والعالم العربي، يصل قسم منها للمرة الأولى إلى لداخل الفلسطيني، وتتنوع في مواضيعها".

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وتابع بيان جمعية الثقافة العربيّة أن "المعرض يضم مئات العناوين المتخصصة في مجالات عدّة: في العلوم السياسيّة، وعلم الاجتماع، والتاريخ، والفلسفة والفكر، والإعلام، والدراسات الثقافيّة، والعلاقات الدوليّة، والقضية الفلسطينيّة، ودراسات حول إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، والمذكرات، ومجلات فكريّة وعلميّة محكّمة، وغيرها".

قسم الأطفال في المعرض

وأضاف البيان: "كذلك يضمّ المعرض مئات الكتب الأدبيّة من روايات ودواوين شعر ومجموعات قصصيّة عربيّة وأجنبيّة مُترجمة لأبرز الكتّاب، كما يُخصص المعرض زاوية لأدب الأطفال وأدب اليافعين".

وخلص البيان إلى أن "الجمعية تتيح شراء الكتب إلكترونيًّا وتوصيلها إلى المنازل طيلة أيّام إقامته، عبر التّواصل مع جمعيّة الثّقافة العربيّة على صفحاتها في مواقع التّواصل الاجتماعي؛ بعد اختيار الكتب المتوفرة والمعلن عنها في موقع الجمعيّة في الإنترنت في الرّابط التّالي: https://cutt.ly/Ma4LMcx".