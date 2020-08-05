شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية وطبية تونسية لدعم لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيَد إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية لدعم شعب لبنان، والمساهمة في إسعاف المصابين على إثر الانفجار الضخم الذي هز أمس العاصمة اللبنانية بيروت وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم، خلال استقبال الرئيس سعيًد لكل من وزير الدفاع عماد الحزقي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو، أن الرئيس أمر كذلك بجلب مئة جريح من المصابين جراء الانفجار لتتكفل تونس برعايتهم وعلاجهم بمستشفياتها.

وجددت تونس خلال اللقاء تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه المحنة، واستعدادها الدائم للوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الإنساني الذي يحتم مزيدا من تعزيز التضامن والتآزر بين الشعوب.