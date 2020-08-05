شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يتلقى اتصالات من ماكرون ونظيريه العراقي والكويتي والان نبدء بالتفاصيل

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم اتصالاًه هاتفياً من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون أبلغه فيه أنه سيزور بيروت غدا لمساعدة لبنان في هذه المرحلة العصيبة.

وشكر رئيس الحكومة الرئيس الفرنسي على وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان، ووضعه في صورة الكارثة التي أصابت البلد، مقدّرًا مبادرة ماكرون بإرسال ثلاث طائرات مجهزة بمعدّات طبية إلى بيروت، ومؤكّدًا عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتقديره لدعم فرنسا الذي ينطلق من حرص كبير وثابت على سيادة لبنان واستقراره.

كما تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم اتصالًا هاتفيا من نظيره العراقي مصطفى الكاظمي أبلغه دعم العراق للبنان وإرسال مساعدات طبية عاجلة وكميات من المواد النفطية.

كما تلقى دياب اتصالًا من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أعرب خلاله عن وقوف الكويت إلى جانب لبنان وإرسال مساعدات طبية في إطار دعمه في مواجهة الأزمة التي نشأت بفعل الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.