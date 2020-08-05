شكرا لقرائتكم خبر عن "عون " : عقوبات قاسية للمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل
وذكر ميشال عون، في كلمته خلال جلسة طارئة: «سنُعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستُجريها لجنة التحقيق، وترجع نتائجها إلى القضاء المختص».
وتابع: «أدعو الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف أعمالها لإجراء مسح شامل للأضرار، وتقديم التعويضات اللازمة»، كما توجَّه بالشكر إلى كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة «الذين اتصلوا بنا وعبَّروا عن دعمهم للبنان ورغبتهم في تقديم المساعدة».
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