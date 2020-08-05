شكرا لقرائتكم خبر عن "عون " : عقوبات قاسية للمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن الدولة ستكشف ملابسات الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، مساء الثلاثاء، في أسرع وقت، متوعدًا بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عنه.

وذكر ميشال عون، في كلمته خلال جلسة طارئة: «سنُعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستُجريها لجنة التحقيق، وترجع نتائجها إلى القضاء المختص».

وتابع: «أدعو الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف أعمالها لإجراء مسح شامل للأضرار، وتقديم التعويضات اللازمة»، كما توجَّه بالشكر إلى كل المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة «الذين اتصلوا بنا وعبَّروا عن دعمهم للبنان ورغبتهم في تقديم المساعدة».