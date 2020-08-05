مجلس التعاون يؤكد وقوفه مع الشعب اللبناني في اللحظات العصيبة

قدّم أمين مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، اليوم (الثلاثاء)، صادق مواساته وتعازيه للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الكبير الذي وقع بمرفأ بيروت.

وأكد الدكتور الحجرف في بيان، وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه اللحظات العصيبة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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