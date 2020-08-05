الموقف الوبائي اليومي لكورونا في الديوانية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في المحافظة.
1- حالات الاشتباه (223 حالة ) تم فحصها بجهاز pcr في مختبرالصحة العامة في الديوانية .
2- الاصابات المؤكدة (107 أصابة )
3- حالات الشفاء (64 حالة )
4- الوفيات ( 4 حالات )
الكلي
1- عدد الاصابات (5351 اصابه )
2– عدد حالات الشفاء (3901 حالة )
3- الوفيات ( 200 حالة)
4-عدد الراقدين الكلي (1250)
- اعداد الراقدين في المستشفى (137 شخص )
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