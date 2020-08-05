الموقف الوبائي اليومي لكورونا في الديوانية

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي ليوم الأربعاء، لفيروس كورونا في محافظة الديوانية هو كالآتي:

1- حالات الاشتباه (223 حالة ) تم فحصها بجهاز pcr في مختبرالصحة العامة في الديوانية .



2- الاصابات المؤكدة (107 أصابة )

3- حالات الشفاء (64 حالة )

4- الوفيات ( 4 حالات )

الكلي

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1- عدد الاصابات (5351 اصابه )

2– عدد حالات الشفاء (3901 حالة )

3- الوفيات ( 200 حالة)

4-عدد الراقدين الكلي (1250)

‏ - اعداد الراقدين في المستشفى (137 شخص )

