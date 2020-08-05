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الموقف الوبائي اليومي لكورونا في الديوانية

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أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي ليوم الأربعاء، لفيروس كورونا في محافظة الديوانية هو كالآتي:

1- حالات الاشتباه (223 حالة ) تم فحصها بجهاز pcr في مختبرالصحة العامة في الديوانية .


2- الاصابات المؤكدة (107 أصابة )

3- حالات الشفاء (64 حالة )

4- الوفيات ( 4 حالات )

الكلي

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1- عدد الاصابات (5351 اصابه )

2– عدد حالات الشفاء (3901 حالة )

3- الوفيات ( 200 حالة)

4-عدد الراقدين الكلي (1250)

‏ - اعداد الراقدين في المستشفى (137 شخص )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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