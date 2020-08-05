بالفيديو: عاملة منزلية شجاعة تنقذ طفلة من الموت بانفجار بيروت

رصدت كاميرا مراقبة في أحد المنازل المحيطة بمرفأ بيروت لحظة وقوع الإنفجار الضخم الّذي هزّ أرجاء العاصمة ووثّقت شجاعة إحدى العاملات الأجنبيات فى إنقاذ طفلة من الموت.

وظهرت العاملة في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع تواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير وهي تقوم بأعمالٍ منزلية وبجوارها فتاة صغيرة، وسرعان ما سمعت صوت دوي انفجار ضخم فركضت وحملت الفتاة وهربت بها إلى داخل المنزل.



وقد أثنى جميع روّاد مواقع التواصل الإجتماعي على شجاعة العاملة وسرعة تداركها لهذا الموقف الصّعب.

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