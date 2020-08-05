لبنان تعلن حالة الطوارئ

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت في خبر عاجل ان "مجلس الوزراء أقر إعلان حالة الطوارئ من دون اعتراض من أي من الوزراء".
واضاف أنه أن "الحكومة اتخذت قرارا بوضع كل من له علاقة بملف المواد المتفجرة بمرفأ بيروت من أي جهة كانت منذ العام 2014 ولتاريخ الانفجار بالإقامة الجبرية".
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