الانبار توضح توزيع الإصابات بكورونا المسجلة اليوم في المحافظة

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الاصابات بفيروس كورونا ( ٥٣) إصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار جاءت على النحو التالي:

١٣ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الخالدية ..١١ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الرمادي احدهم عسكري من محافظة ديالى ..مصاب واحد بفيروس كورونا في قضاء القائم ..مصابان اثنان بفيروس كورونا في قضاء الكرمة ..٢٤ مصاب بفيروس كورونا في قضاء حديثة .مصابان اثنان بفيروس كورونا في قضاء عنه ..الشفاء ٢٩الوفيات ٣

وأضافت أنه "وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

وبينت الوزارة، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

